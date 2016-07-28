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    АЕК – «Спартак». Все голы

    В матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с АЕКом – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.

    0:1 – Джано, 38

    1:1 – Алвес, 65

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 19:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 28 июля 2016, 23:10

      Еще дома проиграют наверное
      Спартак играл просто в ужасный футбол

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 28 июля 2016, 22:38

      Чёй-то спартак не хочет играть в футбол... Дворовая команда приехала на курорт, рано вышла на поле - это повод, чтобы пива вечерком нажраться ?.. Позор, а не игра!

      1
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      Рейтинг: +22

      drago922 28 июля 2016, 22:04

      как всегда куча троллей ...ули таков наш с вами российский футбол

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Alex5813 28 июля 2016, 21:35

      норм голы

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 28 июля 2016, 20:49

      Ну как можно такой облом устроить? Жано порадовал было (правда при полной профессиональной беспомощности защитников) и на этом всё кончилось. Баллы России нужны как воздух!

      2
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      Рейтинг: +36

      DRostov 28 июля 2016, 20:34

      Твари нах.. я вас в экспресс внес, алени

      -2
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      Рейтинг: +22

      drago922 > DRostov 28 июля 2016, 22:00

      чо так жестоко то ?
      мы бы про ростов такого не сказали

      -1
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      Рейтинг: +36

      DRostov > drago922 3 августа 2016, 13:38

      бабак много всадил ( эмоций )

      0
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 28 июля 2016, 20:19

      Ну как так...

      1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июля 2016, 19:56

      Заводские команды из чемпионата Ленинграда 1970-х гг. играли быстрее, умнее, точнее, и гораздо лучше в обработке мяча.

      0
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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 28 июля 2016, 19:03

      Ужас , что будет дальше с такой игрой ? Слава богу , что в соперниках АЕК , а вот , что будет в воскресенье , я уже на измене ! Надеюсь это жара !!!

      -2
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