АЕК – «Спартак». Все голы

Еще дома проиграют наверное
Спартак играл просто в ужасный футбол
В матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с АЕКом – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.
0:1 – Джано, 38
1:1 – Алвес, 65
В матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с АЕКом – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи этой встречи.
0:1 – Джано, 38
1:1 – Алвес, 65
Еще дома проиграют наверное
Спартак играл просто в ужасный футбол
Чёй-то спартак не хочет играть в футбол... Дворовая команда приехала на курорт, рано вышла на поле - это повод, чтобы пива вечерком нажраться ?.. Позор, а не игра!
как всегда куча троллей ...ули таков наш с вами российский футбол
норм голы
Ну как можно такой облом устроить? Жано порадовал было (правда при полной профессиональной беспомощности защитников) и на этом всё кончилось. Баллы России нужны как воздух!
Ну как так...
Ужас , что будет дальше с такой игрой ? Слава богу , что в соперниках АЕК , а вот , что будет в воскресенье , я уже на измене ! Надеюсь это жара !!!