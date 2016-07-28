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    Парфенов: «У «Кубани» было больше голевых моментов»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов признал закономерность ничейного результата в матче четвертого тура ФНЛ против «Кубани».

    «Мы прекрасно понимали, что «Кубань» хочет вернуться в Премьер-лигу, что это сильный соперник. У хозяев было больше голевых моментов, хотя мы и вели почти всю игру в счете.

    Это была тяжелая игра, как мы и предполагали. Не удержали победный счет, поэтому результат считаю закономерным. В этом матче я горд за своих ребят», – сказал Парфенов.

    Напомним, что матч «Кубань» – «Тосно» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.07.2016 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 29 июля 2016, 16:50

      Если нападение не усилить то дальше середины турнирной не пройти.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 29 июля 2016, 10:23

      у Дана карма катать ничейки

      0
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