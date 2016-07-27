Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов посетил матч «Динамо» и «Балтики»

    «Динамо» в поединке четвертого тура первенства ФНЛ на своем поле одолело «Балтику» (2:1).

    Отметим, что на матче присутствовал экс-наставник бело-голубых Станислав Черчесов. За встречей он наблюдал в компании главного тренера сборной России по пляжному футболу Михаила Лихачева. После финального свистка со словами: «Всех с победой», 52-летний специалист проследовал в раздевалку столичного клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2016 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 31 июля 2016, 17:24

      Он уже как тренер сборной себя ведёт,шастает по раздевалкам.Давно по п...е мешалкой в Динамо получил? И заходит теперь в раздевалку,как в свою уборную на даче....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 29 июля 2016, 23:18

      Урод отмывший динамовские деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 29 июля 2016, 11:12

      Саламыч,словно,ищет вчерашний день.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 28 июля 2016, 23:25

      ЧМО укравшее деньги из ДИНАМО и развалил клуб !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > Polilux 30 июля 2016, 13:15

      Зачем грешки Кобелева списывать на Саламыча? Или у тебя личная ненависть к осетинам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 28 июля 2016, 00:18

      че он там все трется )) на сборах был с Динамо в Австрии..счаз в раздевалку...интересно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 28 июля 2016, 00:03

      наверняка интереснейший матч был)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 27 июля 2016, 23:08

      в раздевалку * -...........)))))))))))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11