Черчесов посетил матч «Динамо» и «Балтики»

«Динамо» в поединке четвертого тура первенства ФНЛ на своем поле одолело «Балтику» (2:1).

Отметим, что на матче присутствовал экс-наставник бело-голубых Станислав Черчесов. За встречей он наблюдал в компании главного тренера сборной России по пляжному футболу Михаила Лихачева. После финального свистка со словами: «Всех с победой», 52-летний специалист проследовал в раздевалку столичного клуба.