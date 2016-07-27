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    «Барселона» опровергла слухи о намерении расстаться с Тураном

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес опроверг информацию прессы, что каталонский клуб намерен расстаться с хавбеком Ардой Тураном.

    «Арда провел очень тяжелый сезон, однако нам всем хорошо известно, как он выступал до перехода в «Барселону». Мы ждем возвращения того Турана, который играл за «Атлетико». На повестке дня никогда не стоял вопрос о его продаже. Мы не сомневаемся, что он может быть важным элементом команды. Ожидаем, что вклад Арды в нашу игру в предстоящем сезоне будет существенен», – сказал Фернандес.

    В прошедшем чемпионате Испании на счету Турана два забитых мяча и три голевые передачи в 18 поединках. Напомним, что в первой половине сезона 29-летний турок не имел права выступать за сине-гранатовых по причине запрета на регистрацию новых игроков до зимнего трансферного окна, наложенного на «Барселону».

    Источник: Goal.com

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    27.07.2016 19:49
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