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    Наставник «Янг Бойз»: «Шахтер» нас ничем не удивил»

    Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер дал оценку игре своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (0:2).

    «Шахтер» заслуженно победил. У нас были моменты только вначале поединка, а потом мы не смогли удержать тот темп, который мы задали. Надо похвалить вратаря, ведь он провел хороший поединок. Нам обидно проигрывать 2:0, но «Шахтер» был лучшей командой. «Шахтер» нас ничем не удивил, но мне кажется, что это мы удивили «Шахтер» своим сильным началом. А дальше «горняки» повысили темп в центре поля, а мы не смогли его поддержать. Кроме того, они выиграли много единоборств.

    Если бы я даже мог, я бы поставил тот же состав. У нас есть определенные кадровые проблемы, поэтому ничего изменить я бы все равно не смог. «Шахтер» в любом случае остается явным фаворитом, но я не оставляю надежд на проход в следующую стадию Лиги чемпионов», – сказал он.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    27.07.2016 07:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 27 июля 2016, 08:22

      обычно так говорит победитель..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > hjvfybcn 27 июля 2016, 13:54

      Победитель уже второй день на лаврах, все новости загадил, что как силён шахтёр львов. Такое чувство, что уже финал выиграли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 27 июля 2016, 08:06

      В следующем матче 3 или 4 голешника вас больше удивит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 27 июля 2016, 07:47

      Не удивил, он просто выиграл у нас ))

      2
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > acer2003 27 июля 2016, 15:24

      У нас? Это как...Ты из Швейцарии?

      0
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