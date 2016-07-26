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    Сегодня Игуаин станет игроком «Ювентуса»

    «Ювентус» до окончания сегодняшнего дня должен официально объявить о переходе форварда «Наполи» Гонсало Игуаина. Как сообщалось ранее, трансфер обойдется «старой синьоре» в 90 миллионов евро. Данную сумму «бьянконери» выплатят неаполитанцам в течении двух лет.

    Ожидается, что с аргентинцем будет заключен четырехлетний контракт, а его зарплата составит 7,5 миллиона евро за сезон. В случае успешной сделки этот трансфер станет вторым по стоимости в истории футбола после приобретения «Реалом» Гарета Бэйла за 100 миллионов евро в 2013 году.

    В прошлом розыгрыше Серии А Игуаин принял участие в 35 поединках, записав в свой актив 36 голов.

    Источник: Sport.sky.it

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    26.07.2016 18:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 июля 2016, 20:06

      Не похоже это на ЮВЕ, до сих пор не верится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 26 июля 2016, 18:52

      Манджукич или Дзадза значит уходят.

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