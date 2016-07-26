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    Лебедев: «Максимум для «Ростова» в Лиге чемпионов – попадание в групповой этап»

    Вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев отметил, что «Ростов» с большой долей вероятности сможет удержать позиции в чемпионате России-2016/17, добытые по итогам прошлого сезона. При этом политик подчеркнул, что с нынешним составом ростовчанам будет сложно рассчитывать на что-то серьезное в Лиге чемпионов. Напомним, подопечные Курбана Бердыева завоевали серебряные медали в минувшем розыгрыше РФПЛ и выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где их соперником станет «Андерлехт».

    «Думаю, что «Ростов» будет бороться за высокие места в чемпионате России, ведь Курбан Бердыев остался на посту главного тренера клуба. А причиной успешного выступления команды в прошлом сезоне является его амбициозность. Учитывая этот факт, «Ростов» останется тем самым крепким и неудобным соперником для всех наших команд.

    В Лиге чемпионов, думаю, «Ростов» ждет фиаско. И тут вряд ли сможет помочь даже Бердыев с тем составом, который у него есть. Этот состав все-таки не для Лиги чемпионов, а для нашего чемпионата вполне годится. Самым высоким достижением в Лиге чемпионов будет попадание в групповой этап. Но в группе «Ростов» точно не добьется успеха.

    Непонятно, почему руководство долго не могло договориться с Курбаном Бердыевым. Возможно, Бердыев ждал другого предложения, надеялся на место в сборной или просто не могли договориться по деньгам. Это не скажется на игре «Ростова» и подготовке футболистов. Другое дело, что у клуба постоянно возникают проблемы с задержкой зарплат игрокам. Это может послужить негативным моментом, который отразится на их игре. Никому не хочется работать и постоянно думать, заплатят или нет», – сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.07.2016 17:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 27 июля 2016, 17:35

      И в группу не пройдёт ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 26 июля 2016, 21:15

      ВПЕРЕД РОСТОВ ! УДАЧИ В ИГРЕ С АНДЕРЛЕХТОМ!

      0
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      Рейтинг: +6898

      sochi-2013 26 июля 2016, 20:59

      Всяких "экспертов" наслушались- поживем увидим. Какая группа попадется.
      Рад за Ростов, но в сборной Бердыев нужнее.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 июля 2016, 19:44

      посмотрим нонча

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 июля 2016, 17:56

      Когда Ростов попадет в группу, тогда и будем думать и рассуждать о его шансах!

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