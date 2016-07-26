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    Дзагоев возобновил тренировки в общей группе

    Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев возобновил тренировки в общей группе. Напомним, до сих пор 26-летний игрок восстанавливался после повреждения, полученного в игре 30-го тура минувшего розыгрыша РФПЛ с «Рубином». По итогам медобследования у полузащитника обнаружили внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Отметим, что по этой причине футболист сборной России не смог помочь национальной команде на чемпионате Европы-2016.

    Сегодня Дзагоев в рамках подготовки к первому матчу нового чемпионата России с «Анжи» тренировался наравне с остальными игроками армейского клуба.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    26.07.2016 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2229

      river31 26 июля 2016, 15:55

      С нетерпением ждем выхода на поле!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 26 июля 2016, 15:22

      С возвращением в команду, Алан! Вперед ЦСКА!

      5
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