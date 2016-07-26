Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Розина может перейти в «Пескару»

    Полузащитник Алессандро Розина, известный по выступлениям за «Зенит», может сменить в предстоящем сезоне «Бари» на «Пескару», сообщает Corriere dello Sport. В его услугах лично заинтересован главный тренер команды экс-защитник сборной Италии Массимо Оддо. Стоит отметить, что «Пескара» в прошлом сезоне добилась выхода в Серию А.

    32-летний Розина выступал за «Зенит» под руководством Лучано Спаллетти с 2009 по 2012 год. В минувшем сезоне второго дивизиона чемпионата Италии он сыграл за «Бари» в 41 матче, в которых забил 12 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2016 07:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11