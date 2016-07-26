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    Марлос: «Выступать за Украину? Есть такая возможность»

    Полузащитник «Шахтера» Марлос подтвердил, что готов выступать за сборную Украины после процесса натурализации.

    «Есть такая возможность. Это все очень сложно, потому что есть вопросы гражданства и документов. В моем возрасте мне тяжело принимать такие решения. Но такая возможность есть, она сейчас обдумывается. Если такое случится, то для украинцев это будет мой подарок за то, что меня хорошо приняли в этой стране», – заявил Марлос.

    Напомним, ранее глава комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич подтвердил возможность натурализации полузащитников «Шахтера» Тайсона и Марлоса для сборной Украины.

    Источник: ua.tribuna

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    26.07.2016 07:26
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