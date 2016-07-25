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    Навас: «Особой разницы, с кем играть, нет, ведь «Ростов» в любом случае не является фаворитом»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором донская команда встретится с «Андерлехтом».

    – Впереди матч с «Андерлехтом». Что знаете про эту команду?

    – У бельгийцев много титулов, большой опыт выступления в еврокубках. Нам точно не будет легко. Что касается тактики «Андерлехта», то тренер нам уже все рассказал. Мы готовы.

    – Следили за жеребьевкой?

    – Нет. В это время у нас была тренировка.

    – Довольным тем, сыграете именно с этим клубом?

    – Особой разницы между «Фенербахче», «Аяксом», Спартой» и «Андерлехтом» нет. Это команды одного уровня. Мы в любом случае не были бы фаворитами.

    – Первый матч противостояния мы играем дома. Это хорошо?

    – Думаю, что да. Знаю, что вновь соберется полный стадион, нас будут гнать вперед. У нас будет шанс сделать хороший задел перед ответной встречей.

    – Вы провели много матчей в Лиге чемпионов. Что бы посоветовали футболистам «Ростова», которые еще не играли в этом турнире?

    – Думаю, что ребятам не нужны мои советы. Они профессионалы и знают, как правильно настроиться на такую игру.

    Источник: ФК «Ростов»

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    25.07.2016 23:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +185

      ЗаЖиМ 26 июля 2016, 06:25

      Ребята, покажите игру как с "Зенькой", ЦСКА, "Спартаком" дома!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      mango 26 июля 2016, 01:54

      уже начинают сливаться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 26 июля 2016, 00:03

      Вперед РОСТОВ!!!
      Вперед за город!!!
      Удачи всей команде,удаче тренеру! Вы молодцы!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 26 июля 2016, 00:01

      удачи

      0
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