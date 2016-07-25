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    Зинченко: «На первых тренировках в «Манчестер Сити» немного казалось, что попал в другое измерение»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о работе в стане «горожан». Напомним, хавбек перешел в английский клуб из «Уфы» во время летнего трансферного окна.

    – На первых тренировках не возникало ощущения: «В другое измерение попал?»

    – Было немножко… Скорости, интенсивность игры, работа с мячом – все другое.

    – Что еще бросилось в глаза?

    – Поля. Они в Манчестере идеального качества.

    – Каковы звезды «Сити» в личном общении?

    – Простые ребята. Я и раньше полагал, что чем выше человек поднимается, тем он должен быть проще в общении. В Манчестере только утвердился в этом мнении.

    – С партнерами в основном на языке жестов общаетесь?

    – Почему же, на бытовом уровне могу спокойно объясниться, уточнить, что нужно. На теориях тоже обхожусь без переводчика и все прекрасно понимаю. Хотя отдаю себе отчет в том, что нужно и дальше совершенствоваться в этом вопросе. Планирую нанять учителя.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2016 22:37
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