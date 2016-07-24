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    Моуринью: «МЮ» находится в наихудшем положении среди всех команд АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на неудобный график предстоящего сезона для своей команды.

    «Я хочу стать чемпионом. Занять по итогам сезона место в четверке сильнейших? Нет, моя цель – стать победителем АПЛ в первом же сезоне.

    Нам придется ротировать состав, ведь Премьер-лига не собирается делать нам никаких одолжений. Мы будем выступать в Лиге Европы, матчи которой проходят в четверг. Вы думаете, что затем нам будут ставить матчи национального чемпионата на понедельник? Уверен, что мы будем играть в воскресенье и, вероятно, в 12 часов дня. Это самый худший вариант для команды из АПЛ. Проще быть командой из Лиги чемпионов.

    Гораздо легче, когда ты вообще не выступаешь в еврокубках, как, например, «Челси» в этом сезоне. Целая неделя для отдыха и работы – это мечта для тренера, который хочет улучшить свою команду. Мы же находимся в самом худшем положении», – сказал Моуринью.

    Источник: The Sun

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    24.07.2016 15:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 27 июля 2016, 14:58

      Ну вот уже нытье началось...

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 25 июля 2016, 00:07

      Вечный плакса Маур...от сэра Алекса ни разу такого скуления не было...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > life85 28 июля 2016, 17:22

      Он и не стоит даже мизинца от ноги Великого Сера Алекса Фергюсона!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 24 июля 2016, 21:11

      Так он в Челси работал на перспективу!! А его не поняли(

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 июля 2016, 19:58

      Хватит ныть, пора выигрывать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 24 июля 2016, 19:28

      Получается цель МЮ - лига чемпионшип!

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 июля 2016, 18:20

      Челси ты давел до этого

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 24 июля 2016, 18:09

      Да как ни крути в АПЛ самый жесткий сезон в Европе. Чемпионат,плюс Кубок Лиги,плюс Кубок ФА, да Еврокубки у кого-то. ЖЕЕЕСТЬ!!!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июля 2016, 17:57

      1.МЮ,2,Арсенал.,3.Ливерпуль

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Wiskey > андрей андреев 24 июля 2016, 23:07

      1 и 2 места наоборот)

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 июля 2016, 17:42

      МЮ точно чемпионом в этом сезоне не станет. Лихорадит их постоянно и даже Маур за 1 сезон ничего с этим не сделает.

      2
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 24 июля 2016, 17:26

      Интересно посмотреть,что у тебя получится в итоге...

      0
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