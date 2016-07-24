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    Моуринью запретил игрокам «Манчестер Юнайтед» играть в Pokemon Go

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ужесточает правила поведения игроков команды и запретил футболистам играть во всемирно известную игру Pokemon Go.

    «Жозе пытается наладить хорошие отношения со всеми игроками команды и персоналом. Он понимает, что футболистам требуется отвлекаться немного и от игр с тренировками. Единственное, что ему не нравится, так как это помешательство на покемонах. Он считает необходимым за 48 часов до матча только готовиться к игре», – заявил источник в «МЮ».

    Источник: Daily Star

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    24.07.2016 06:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -313

      Китaец 24 июля 2016, 10:40

      Редких покемонов нужно разместить возле военкоматов. Хоть как-то будут полезны

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 24 июля 2016, 10:19

      Ужасы демократии,а нашим даже бухать не запрещают)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 24 июля 2016, 07:33

      и сейчас все такие: -о что это за Pokemon Go

      -1
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      Рейтинг: +3661

      Владимир С > qweewqqweewq 24 июля 2016, 08:31

      игра такая не советую потом сума сойдешь

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > qweewqqweewq 24 июля 2016, 09:04

      Делать людям нЕ хрен.

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