Вернидуб: «Не могу назвать шагом вперед переход Будковского из «Зари» в 13 команду РФПЛ»

Уважаемый Верни_дуб в этом сезоне Анжи будет одним из лидеров... лига Европы это задача минимум... так что скоро пол состава шахтера закупим
Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб отметил, что не считает переход нападающего луганчан Филиппа Будковского в «Анжи» шагом вперед. По словам наставника, ему непонятен такой выбор 24-летнего игрока сборной Украины.
«Я о Будковском уже забыл, он не игрок «Зари». Зачем мне думать о Будковском в «Заре», если его уже здесь нет? Теперь это история.
Я не понимаю, как можно делать шаг вперед, когда ты переходишь в 13-ю команду чемпионата России по итогам прошлого сезона? Я этого понять не могу.
Были разговоры о вероятном переходе Будковского в «Трабзонспор» и «Андерлехт» – это был бы шаг вперед.
Еще можно было бы понять, если бы состоялся переход, к примеру, в ЦСКА, «Зенит», «Ростов» или даже в московский «Спартак». Но не переход в команду, которая уже не первый год борется исключительно за выживание», – сказал Вернидуб.