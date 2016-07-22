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    Вернидуб: «Не могу назвать шагом вперед переход Будковского из «Зари» в 13 команду РФПЛ»

    Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб отметил, что не считает переход нападающего луганчан Филиппа Будковского в «Анжи» шагом вперед. По словам наставника, ему непонятен такой выбор 24-летнего игрока сборной Украины.

    «Я о Будковском уже забыл, он не игрок «Зари». Зачем мне думать о Будковском в «Заре», если его уже здесь нет? Теперь это история.

    Я не понимаю, как можно делать шаг вперед, когда ты переходишь в 13-ю команду чемпионата России по итогам прошлого сезона? Я этого понять не могу.

    Были разговоры о вероятном переходе Будковского в «Трабзонспор» и «Андерлехт» – это был бы шаг вперед.

    Еще можно было бы понять, если бы состоялся переход, к примеру, в ЦСКА, «Зенит», «Ростов» или даже в московский «Спартак». Но не переход в команду, которая уже не первый год борется исключительно за выживание», – сказал Вернидуб.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    22.07.2016 23:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19

      LАV 23 июля 2016, 11:03

      Уважаемый Верни_дуб в этом сезоне Анжи будет одним из лидеров... лига Европы это задача минимум... так что скоро пол состава шахтера закупим

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > LАV 24 июля 2016, 05:19

      Пока по трансферам не скажешь, что ЛЕ - это минимум для Анжи. На данный момент состав на 8-9 место в таблице.

      0
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > LАV 26 августа 2016, 19:03

      Смотри не лопни, много хочешь "пол состава Шахтаря" мы не такие сраные гавнюки как вы, вам лишь бы денег побольше... И мечтать о не сбыточном -_-

      0
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 23 июля 2016, 07:13

      Мне его игра нравиться.двумя голами отличился в контр.матче сиграв один тайм.а так это его решение куда переходить.если б зенит.цска сделали бы предложение он бы и туда перешел

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 23 июля 2016, 04:57

      или даже в московский «Спартак» (с) И тут легкий потъеб, что спартак днище ) даже в спартак, бугагага :)

      3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 июля 2016, 04:11

      Давайте смотреть правде в глаза, парень просто хотел свалить из Украины

      5
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      Рейтинг: +160

      veltrener 23 июля 2016, 01:30

      Если этот парень родом из Луганска, то его очень даже можно понять - на своей родине играть всё равно не дают, а выступать в стране, где полный бардак и за монету гейропейцам жопы лижут, а у пендосов готовы в прислугах ходить - адекватному человеку попросту не хочется

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > veltrener 23 июля 2016, 12:43

      из Киева вроде бы

      1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 22 июля 2016, 23:31

      В прошлом году 13 команда РФПЛ, а в настоящем время покажет. Кто знает, что будет?

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Edward52 23 июля 2016, 00:08

      Лучше вряд ли

      -1
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