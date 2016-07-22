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    Дюрица – игрок «Трабзонспора»

    Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица официально стал игроком «Трабзонспора». Словак заключил с турецким клубом контракт сроком на два года. 34-летний игрок достался бордово-голубым бесплатно, так как этим летом истек срок его соглашения с железнодорожниками.

    Дюрица защищал цвета «Локомотива» с начала 2009-го года. В минувшем розыгрыше РФПЛ он один раз поразил ворота соперника и заработал три желтые карточки в 13 поединках.

    Источник: ФК «Трабзонспор»

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    22.07.2016 19:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 июля 2016, 12:24

      Яну удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 июля 2016, 12:23

      успехов в новом клубе))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 июля 2016, 11:15

      Удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 июля 2016, 20:30

      Отличный защитник ! Успехов в новом клубе ! Спасибо за хороших 6 лет игры !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 июля 2016, 20:07

      Хороший пароход в хорошие руки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 июля 2016, 19:47

      Российские клубы часто торгуют с турецкими...

      0
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