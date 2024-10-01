Осимхен сделал нескромное заявление о своей трансферной стоимости

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен считает, что его стоимость выше, чем указана на сайте Transfermarkt.

В начале сентября турецкий клуб арендовал его у «Наполи».

Форвард забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 4 матчах.

Transfermarkt оценивает нигерийца в 100 млн евро.

«Я стою больше 100 миллионов евро, потому что в современном футболе мало игроков с такими характеристиками и успехами, как у меня.

Я знаю, какой вклад могу внести. Есть люди, которые не согласны с такой ценой – это нормально, у каждого свое мнение», – заявил Осимхен.