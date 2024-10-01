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    • Осимхен сделал нескромное заявление о своей трансферной стоимости

    Осимхен сделал нескромное заявление о своей трансферной стоимости

    Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен считает, что его стоимость выше, чем указана на сайте Transfermarkt.

    • В начале сентября турецкий клуб арендовал его у «Наполи».
    • Форвард забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 4 матчах.
    • Transfermarkt оценивает нигерийца в 100 млн евро.

    «Я стою больше 100 миллионов евро, потому что в современном футболе мало игроков с такими характеристиками и успехами, как у меня.

    Я знаю, какой вклад могу внести. Есть люди, которые не согласны с такой ценой – это нормально, у каждого свое мнение», – заявил Осимхен.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    01.10.2024 19:50
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1727801464
    В футболе мало таких скромных футболистов как я,заявил Осимхен
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    Питерский князь
    1727825592
    Всё чётко сказал, я вот себя на триллиард в бесконечной степени оцениваю. :))))
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