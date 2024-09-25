Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, почему пропустил пресс-конференцию по окончании матча с «Галатасараем» в 6-м туре чемпионата Турции.

Это произошло 21 сентября.

«Фенербахче» дома проиграл со счетом 1:3.

«За свою 24-летнюю карьеру я никогда не избегал пресс-конференций. Я никогда не боялся журналистов и их вопросов.

Тренер гостевой команды выступает первым, чтобы быстрее освободиться, это нормально. Но всему есть предел!

Я прождал 70 минут и даже после этого не смог выйти, потому что его [тренера «Галатасарая» Окана Бурука] пресс-конференция продолжалась. Я не могу столько ждать своей очереди.

Это не имело никакого отношения к результату, просто что-то правильно, а что-то – нет. Сразу после следующего матча я пойду на флеш-интервью, потому что такова логика флеш-интервью. Оно проходит не через 20 минут после игры, а сразу после нее.

После него ты ждешь [своей очереди на пресс-конференции] 15 минут, полчаса. Но 70 минут? Извините, но это неуважение! Если кто-то и почувствовал неуважение, так это я», – заявил Моуринью.