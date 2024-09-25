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    • Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»

    Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»

    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, почему пропустил пресс-конференцию по окончании матча с «Галатасараем» в 6-м туре чемпионата Турции.

    • Это произошло 21 сентября.
    • «Фенербахче» дома проиграл со счетом 1:3.

    «За свою 24-летнюю карьеру я никогда не избегал пресс-конференций. Я никогда не боялся журналистов и их вопросов.

    Тренер гостевой команды выступает первым, чтобы быстрее освободиться, это нормально. Но всему есть предел!

    Я прождал 70 минут и даже после этого не смог выйти, потому что его [тренера «Галатасарая» Окана Бурука] пресс-конференция продолжалась. Я не могу столько ждать своей очереди.

    Это не имело никакого отношения к результату, просто что-то правильно, а что-то – нет. Сразу после следующего матча я пойду на флеш-интервью, потому что такова логика флеш-интервью. Оно проходит не через 20 минут после игры, а сразу после нее.

    После него ты ждешь [своей очереди на пресс-конференции] 15 минут, полчаса. Но 70 минут? Извините, но это неуважение! Если кто-то и почувствовал неуважение, так это я», – заявил Моуринью.

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    Источник: Goal

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    25.09.2024 19:45
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    Комментарии (1)
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    mutabor0992
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    " В чужой монастырь,со своим уставом не ходят."(народная поговорка)Опять пЯтушара сЪезжает!
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