Кержаков: «Черчесов еще в 2002 году говорил, что возглавит сборную России»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказал мнение по поводу перспектив Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

– Интрига с главным тренером сборной России близка к развязке. Могли ли вы представить, когда выступали за сборную вместе со Станиславом Черчесовым на чемпионате мира в 2002 году, что он возглавит национальную команду?

– Мог, конечно. Ведь он говорил мне об этом в предпоследний день нашего пребывания на чемпионате мира.

– Ничего себе!

– Да, тогда мы долго общались, и Станислав Саламович мне сказал, что будет тренером сборной России. Он поставил перед собой цель и знал, к чему необходимо стремиться. Это здорово, когда тренер – максималист.

Для меня, тогда еще 19-летнего пацана, сидеть рядом с Черчесовым и слушать, как тот рассказывает о жизни, о спортивных планах, – это было незабываемо. Ведь прежде я на Черчесова только по телевизору смотрел.

– Каковы его правила жизни, каков девиз?

– Мне пока не удавалось с ним поработать как игроку с тренером, поэтому сложно ответить на ваш вопрос. А на чемпионате мира мы пересекались только на тренировках и в предпоследний день разговаривали.