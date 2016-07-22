«Барселона» договорилась о трансфере Гомеша

Много. Ничем таким не выделяется. Тот же Жоау Мариу лучше, тот же Ренату Саншеш лучше.
«Барселона» достигла договоренности о переходе полузащитника «Валенсии» Андре Гомеша. Игрок пройдет медобследование в каталонском клубе на следующей неделе, после чего поставит свою подпись под контрактом.
О сумме сделки не сообщается. Ранее испанские СМИ распространили информацию, согласно которой «Валенсия» требовала от потенциальных покупателей 65 миллионов евро за португальца.
[ÚLTIMA HORA] El @FCBarcelona_es y el Valencia CF han llegado a un acuerdo por André Gomes #AndreGomesFCB pic.twitter.com/4nAU5JIZhW— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 21 июля 2016 г.