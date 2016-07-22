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    «Барселона» договорилась о трансфере Гомеша

    «Барселона» достигла договоренности о переходе полузащитника «Валенсии» Андре Гомеша. Игрок пройдет медобследование в каталонском клубе на следующей неделе, после чего поставит свою подпись под контрактом.

    О сумме сделки не сообщается. Ранее испанские СМИ распространили информацию, согласно которой «Валенсия» требовала от потенциальных покупателей 65 миллионов евро за португальца.

    Источник: Twitter

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    22.07.2016 01:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +284

      Kano 22 июля 2016, 14:03

      Много. Ничем таким не выделяется. Тот же Жоау Мариу лучше, тот же Ренату Саншеш лучше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 22 июля 2016, 11:31

      для длинны лавки пойдет

      0
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      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > калач 22 июля 2016, 14:02

      Дороговато для лавки.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач > Kano 22 июля 2016, 21:59

      бабки не проблема - Алвеша, Сандро и Халиловича продали

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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 22 июля 2016, 11:12

      ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ ИГРОК ДЛЯ БАРСЫ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 22 июля 2016, 06:10

      Опять деза?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 22 июля 2016, 02:01

      Смысл..

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 22 июля 2016, 01:39

      ещё неделю об этом будут говорить а перехода не будет

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны > бочаров 22 июля 2016, 01:42

      они уже договорились, написано же...

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