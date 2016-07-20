Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гомес: «Вынужден покинуть «Бешикташ» из-за политической ситуации в Турции»

    Форвард «Фиорентины» Марио Гомес, выступавший на правах аренды в «Бешикташе», заявил, что покинул турецкий клуб в связи с произошедшими в стране событиями.

    «Мне тяжело далось это решение, я долго размышлял над ним. Нелегко покидать столь прекрасный клуб. Однако, я вынужден это сделать из-за сложившейся политической обстановки в Турции, дело абсолютно не в футбольных причинах. Надеюсь на ваше понимание. Спасибо болельщиком и всем тем, кто сделал мое пребывание в «Бешикташе» незабываемым.

    Когда все политические проблемы решатся (верю, что это произойдет мирным путем), я с удовольствием снова буду защищать цвета «Бешикташа». Надеюсь на скорую встречу», – написал Гомес на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2016 21:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11