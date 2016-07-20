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    Срна: «Уровень чемпионата Украины в новом сезоне должен стать выше»

    – Дарио, в каком состоянии команда после Суперкубка и чего ждете в новом сезоне?

    – Два года мы не завоевываем золото чемпионата, Суперкубок выигрывали несколько лет подряд, сейчас уступили. Постараемся в этом году выполнить все задачи, которые стоят перед нами. Что касается матча с «Динамо», то мы уже посмотрели эту игру. Паулу Фонсека сделал определенные выводы. Уверен, наша команда будет расти и показывать хороший футбол.

    – Впервые чемпионат будет проводиться по новому формату. Ваши ожидания?

    – Если смотреть на ситуацию в Украине, то, я думаю, будет хороший чемпионат. Будет больше поединков с «Динамо», «Днепром», «Ворсклой», «Зарей», поэтому уровень должен стать выше. Но наша задача – тренироваться, играть и побеждать.

    – Насколько отличается система подготовки Луческу и Фонсеки?

    – В футболе есть только один язык. Просто одни тренеры работают по одним схемам, другие – по другим. Мирча Луческу – легенда «Шахтера». За 12 лет он сделал очень много для нашего клуба. Однако нам нужно научиться жить без него. Я ему пожелал удачи в «Зените». Даже не сомневаюсь, у него там будут хорошие результаты. У нас есть другая дорога. Молодой, амбициозный, хороший тренер, который показал себя и в «Браге», и в «Порту», и в «Пасуш де Феррейра». Паулу Фонсека заслуживает уважения, заслуживает быть тренером «Шахтера». Рады, что получили такого специалиста в команду.   

    Источник: ФК «Шахтер»

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    20.07.2016 13:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 июля 2016, 14:00

      Посмотрим на сколько он посильнеет!! Особенно по результатам еврокубков!!

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Parham 31 июля 2016, 16:13

      Мы за вами тоже смотрим (-:

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