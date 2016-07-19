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    Первый канал не будет показывать матчи РФПЛ в новом сезоне

    Матчи российской Премьер-лиги не будут показываться Первым каналом в предстоящем сезоне. Напомним, на протяжении нескольких сезонов Первый канал транслировал отдельные матчи чемпионата России.

    «РФПЛ находится в рамках действующего контракта с холдингом «Газпром-Медиа», и мы никаким образом в контракте не фигурируем. Так что матчи чемпионата России показывать не будем», – сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.

    Действующее соглашение между РФПЛ и «Газпром-Медиа», подписанное в сентябре прошлого года, рассчитано еще на два сезона. В прошлом сезоне матчи РФПЛ транслировались на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических спутниковых каналах холдинга.

    Источник: ТАСС

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    19.07.2016 18:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 июля 2016, 20:56

      И слава Богу!!! Уберёг таки господь от комментариев Гусева!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 19 июля 2016, 20:31

      Не будет и не надо, это пропогандистский, политический канал, не имеющий отношения к спорту.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 19 июля 2016, 20:15

      Лучше андрея малахова смотреть

      -1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 июля 2016, 19:47

      А что , кто-то еще смотреть собирается эту продажную лигу?

      -3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июля 2016, 19:15

      Да-да.....Конечно не надо показывать футбол.Лучше оплывшие рожи ненавистных"политиков" показывайте.

      5
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