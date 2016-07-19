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    «Барселона» продлила контракт с титульным спонсором

    «Барселона» продолжит сотрудничество со своим спонсором – Qatar Airways. Новое соглашение рассчитано на следующий сезон. Условия соглашение аналогичны условиями контракта, срок которого истек в конце июня этого года. По нему представители авиакомпании выплачивали за год клубу 65 миллионов евро.

    Известно, что в связи с сотрудничеством, «Барселона» может переименовать стадион «Камп Ноу» в честь своего спонсора.

    Источник: ФК «Барселона»

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    19.07.2016 14:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 19 июля 2016, 20:14

      Beko есть и еще таких маленьких спонсоров надо куча на футболку.
      Пусть они платят по 15 млн.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      zadorozhnyy94M-U 19 июля 2016, 18:00

      Норм.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 июля 2016, 16:14

      Да

      -2
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