«Барселона» продлила контракт с титульным спонсором

«Барселона» продолжит сотрудничество со своим спонсором – Qatar Airways. Новое соглашение рассчитано на следующий сезон. Условия соглашение аналогичны условиями контракта, срок которого истек в конце июня этого года. По нему представители авиакомпании выплачивали за год клубу 65 миллионов евро.

Известно, что в связи с сотрудничеством, «Барселона» может переименовать стадион «Камп Ноу» в честь своего спонсора.