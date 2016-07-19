«Барселона» продлила контракт с титульным спонсором

Beko есть и еще таких маленьких спонсоров надо куча на футболку.
Пусть они платят по 15 млн.
«Барселона» продолжит сотрудничество со своим спонсором – Qatar Airways. Новое соглашение рассчитано на следующий сезон. Условия соглашение аналогичны условиями контракта, срок которого истек в конце июня этого года. По нему представители авиакомпании выплачивали за год клубу 65 миллионов евро.
Известно, что в связи с сотрудничеством, «Барселона» может переименовать стадион «Камп Ноу» в честь своего спонсора.