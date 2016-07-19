Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-игрок «Реала» Сисиньо: «Мне надо пить до того момента, пока я не упаду»

    Экс-защитник «Реала» Сисиньо признался, что он имеет проблемы с алкоголем. По словам 36-летнего бразильца, в наше время футболисты ведут себя не так, как раньше.

    «Должен вам честно сказать, что я не из тех, кто может выпить один или два стакана. Мне нужно пить до того момента, пока я не упаду. Меня уже предупреждали, что если я продолжу в том же духе, то умру.

    Сегодня футболисты много уделяют внимания селфи, прическам и всяким таким вещам. Это все очень хорошо, но в сборной Бразилии должны быть игроки, которым не все равно. Сейчас многие просят не вызывать их на Кубок Америке – такого не должно быть!», – заявил он.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2016 06:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 19 июля 2016, 10:13

      Он еще и учить кого-то.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      SARSAD 19 июля 2016, 09:44

      Больше половины игроков в России такие в Сисинью напиваются

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 19 июля 2016, 09:43

      заболел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 19 июля 2016, 09:34

      уж лучше пусть селфи и прически делают, чем бухают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 19 июля 2016, 09:30

      В двух абзацах столько ошибок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 19 июля 2016, 08:11

      Продолжай дальше сисиньить..

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11