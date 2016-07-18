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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Аллена

    По информации South Wales Evening Post, хавбек «Ливерпуля» и сборной Уэльса Джо Аллен попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, действующее соглашение 26-летнего игрока истекает летом следующего года и стороны пока далеки от его продления. Отмечается, что в ближайшее время руководство манкунианцев вступит с красными в переговоры по трансферу валлийца.

    В прошедшем розыгрыше АПЛ Аллен записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу в 19 встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2016 18:45
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 19 июля 2016, 17:04

      Из Ливерпуля в МЮ??? ну-ну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      bullet90 18 июля 2016, 23:53

      зачем этот шлак,вброс надеюсь!

      0
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