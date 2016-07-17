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    В администрации президента ответили на петицию расформировать сборную России

    Администрация президента РФ Владимира Путина ответила на обращение автора петиции о расформировании сборной России. Напомним, что данная петиция была создана после провала национальной команды на Евро-2016 и уже собрала около миллиона подписей.

    «Ответ из администрации президента. Просят Министерство спорта объективно и всесторонне рассмотреть и проинформировать. Так или иначе дороги ведут в Министерство спорта к Министру. Обращаюсь ко всем подписавшимся и просто неравнодушным. Они ждут когда накал страстей спадет и народное возмущение утихнет. Давайте докажем, что мы не отступим, пока не увидим реальных изменений.

    Если каждый из вас приведет хотя бы по одному человеку, и он подпишет петицию, Министерство спорта поймет, что с нами надо считаться, и в этот раз отмолчаться не получится. Сейчас нам не просто важен каждый голос, он нам необходим», – говорится в сообщении автора петиции на сайте change.org.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2016 14:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 17 июля 2016, 20:50

      Смешно.Петиция (мыши) и Мудько(кот) будет рассматривать.....щас уписыюсь...
      ..................................................................................................................................................
      Если и есть в России справедливость,то пора петицию подписывать о назначении министром спорта Фетисова и об отставке Мудько!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 июля 2016, 18:43

      Эта петиция - идиотская по смыслу! Уж если и стоило что-то подавать, то это требование об увольнении Мутко со всех постов и начале расследования его деятельности на посту министра спорта. Оснований больше, чем достаточно!

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 июля 2016, 18:35

      Какая терпеливая администрация, прямо как врачи в желтом доме. Ну, ничего, обострение пройдет и больные пассионарии переключатся на НЛО.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 17 июля 2016, 16:45

      задолбали эти кривоноги...а толковые и патриотичные парни и вновь докажут что они достойны играть за сборную России!
      из достойных нашей сборной на 2016 только могу отметить Игоря Акинфеева и Дена Глушакова,Смолов старался как мог,но...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 17 июля 2016, 14:47

      Подписал

      -1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 июля 2016, 14:44

      Надеются, что как всегда всё устаканится.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июля 2016, 14:39

      в СБОРНОЙ ЕСТЬ И НЕПЛОХИЕ ИГРОКИ-И ЧТО ВСЕХ ТЕПЕРЬ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Диктор 17 июля 2016, 14:49

      толковых игроков, если они есть, можно потом снова пригласить

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Диктор 17 июля 2016, 15:04

      этих неплохих игроков в сборной можно на пальцах одной руки нерадивого фрезеровщика пересчитать.................

      6
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      Рейтинг: +17

      cskajeka > Диктор 17 июля 2016, 16:00

      1 из них-вратарь

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 июля 2016, 14:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Коллективный идиотизьм.

      -13
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Кlaksvikar Ittrotarselag 17 июля 2016, 14:48

      идиотизмом будет не расформировывать эту сборную, а толковых игроков, если они есть, можно потом снова пригласить.

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