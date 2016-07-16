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    Канте перешел в «Челси»

    «Лестер» достиг договоренности с «Челси» о трансфере хавбека Н'Голо Канте. Француз подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.

    Как сообщали СМИ, переход 25-летнего игрока обойдется синим в 36 миллионов евро.

    В прошлом розыгрыше АПЛ Канте принял участие в 37 играх, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. В составе сборной Франции на чемпионате Европы-2016 полузащитник провел четыре матча, записав в свой актив один голевой пас.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    16.07.2016 17:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 17 июля 2016, 00:51

      интересная ситуация, когда чемпиона раскупают преследователи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Alidan 16 июля 2016, 22:08

      лестер зделал из лилипута топ игрока а он их продал ушел от них

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Sergior 16 июля 2016, 19:37

      Конте будет пренеровать Канте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 16 июля 2016, 19:16

      Nice!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 июля 2016, 18:51

      Основные его достижения: выиграл больше всех единоборств (126) и совершил больше всех перехватов (155) в ТОП-5 европейских чемпионатах в сезоне 2015/16!

      А гол + 4 голевых передачи, как дополнения к его результативным действиям.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 16 июля 2016, 18:44

      правильно сделал

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 16 июля 2016, 18:42

      Канте Конте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 16 июля 2016, 17:47

      Мог бы сезон подождать(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > _FootFan 16 июля 2016, 18:20

      Не факт что через год уже предложение будет.

      4
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 16 июля 2016, 17:43

      Ура ура уррррааа!

      0
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