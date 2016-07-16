Канте перешел в «Челси»

интересная ситуация, когда чемпиона раскупают преследователи.
«Лестер» достиг договоренности с «Челси» о трансфере хавбека Н'Голо Канте. Француз подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.
Как сообщали СМИ, переход 25-летнего игрока обойдется синим в 36 миллионов евро.
В прошлом розыгрыше АПЛ Канте принял участие в 37 играх, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. В составе сборной Франции на чемпионате Европы-2016 полузащитник провел четыре матча, записав в свой актив один голевой пас.
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— Leicester City (@LCFC) 16 июля 2016 г.