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    Эдуардо: «Нас ждут два сложных матча с «Янг Бойз»

    Нападающий «Шахтера» Эдуардо прокомментировал жеребьевку 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в результате которой «горнякам» достался швейцарский «Янг Бойз».

    «Уверен, нас ждут два очень сложных матча. Слышал, на стадионе «Янг Бойз» синтетическое покрытие, поэтому нужно будет привыкнуть к нему. Я думаю, нет особой разницы в том, где состоится первый поединок. Наша задача – забивать и не пропускать в свои ворота. В минувшем сезоне Лиги Европы мы показали, что дома и на выезде играем одинаково хорошо», – заявил Эдуардо.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    15.07.2016 23:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +452

      тёска 16 июля 2016, 00:19

      Бразильцы выиграют

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