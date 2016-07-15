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    Братья Бендеры попали в заявку Германии на Олимпиаду

    Стал известен состав сборной Германии, которая в августе отправится на Олимпийские игры. Отметим присутствие в заявке братьев Свена и Ларса Бендеров.

    Сборная Германии на групповом этапе турнира сыграет против сборных Фиджи, Южной Кореии и Мексики.

    Вратари: Тимо Хорн («Кельн»), Янник Хут («Майнц»).

    Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Роберт Бауэр («Ингольштадт»), Лукас Клостерманн («Лейпциг»), Филипп Макс («Аугсбург»), Джереми Тольян, Никлас Зюле (оба – «Хоффенхайм»).

    Полузащитники: Макс Кристиансен («Ингольштадт»), Свен Бендер («Боруссия» Д), Серж Гнабри («Арсенал»), Ларс Бендер, Юлиан Брандт (оба – «Байер»), Макс Майер, Леон Горетцка (оба – «Шальке»), Гриша Премель («Карлсруэ»).

    Нападающие: Дэви Зельке («Лейпциг»), Нильс Петерсен («Фрайбург»)

    Источник: НФС

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    15.07.2016 22:43
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2016, 23:50

      Состав более чем едрический...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 июля 2016, 22:52

      Новостники,хорош разжигать ненависть.И так все с ума посходили

      -1
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