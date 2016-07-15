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    Агент Зинченко: «Саша получает удовольствие от работы с лучшим тренером мира»

    Футбольный агент Анатолий Патук, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказал о том, как проходит адаптация украинского игрока в Англии.

    «Мы проживаем в центре города, в отеле вместе со многими новичками, такими как Гюндоган и другие. А в футбольном и бытовом плане могу сказать только одно: это империя футбола, тут даже не к чему придраться. Саша просто каждый день получает удовольствие от работы с лучшим тренером мира и от тренировок. Сами занятия проходят в двухразовом режиме и отличаются интенсивностью.

    Меня очень сильно удивляет позиция многих пессимистов по поводу перспектив Зинченко. Мы всегда говорили, что только время рассудит и покажет, кто был прав. На сегодняшний день мы ни о чем не жалеем и, надеюсь, не будем жалеть. Не каждый день игрок получает предложение от такого клуба с таким тренером. За этот переход огромное футбольное спасибо Алану Прудникову, который вытянул эту сделку и прорубил нам окно в Европу, куда мы стремились и мечтали попасть. Это были тяжелейшие переговоры между клубами, где победил здравый смысл.

    Со своей стороны мы не ставили никаких финансовых условий. Всегда призываем наших подопечных не получать, а зарабатывать через пот и труд. Я хотел бы пожелать больше позитива, радоваться за парня. А он постарается радовать болельщиков не только в составе «Манчестер Сити», но и в матчах за сборную Украины, куда он едет с большой любовью», – сказал Патук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2016 17:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5

      geragera 16 июля 2016, 17:13

      будет на лавке гнить

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      Рейтинг: +210

      castromen 15 июля 2016, 19:56

      Ну и черт с ним.

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