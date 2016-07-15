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    Канте перейдет в «Челси» за 36 миллионов

    Полузащитник «Лестер Сити» Н'Голо Канте принял решение перейти в «Челси». Как сообщает RMC Sport, французский футболист уже согласовал условия личного контракта с синими и в ближайшие 48 часов пройдет медицинское обследование в лондонском клубе.

    По предварительным данным, трансфер 25-летнего хавбека обойдется клубу Романа Абрамовича в 36 миллионов евро.

    Напомним, что в услугах Канте также были заинтересованы «ПСЖ», «Реал», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Шанхай СИПГ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2016 14:48
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 15 июля 2016, 16:42

      Удачи и успехов ему в Челси.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 июля 2016, 15:11

      Гарный хлопец, жаль не в МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 15 июля 2016, 14:49

      Норм,Раньери найдет нового Канте)

      1
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