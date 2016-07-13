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    Канте близок к переходу в «Челси»

    Полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте близок к тому, чтобы во время летнего трансферного игрока перейти в «Челси». По информации La Parisien, клубы согласовали трансфер французского футболиста за 35 миллионов евро. В случае успешных переговоров хавбек подпишет со своей новой командой контракт, рассчитанный на пять лет.

    В прошедшем сезоне Канте провел за «Лестер» в АПЛ 37 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2016 12:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 13 июля 2016, 13:00

      Полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте близок к тому, чтобы во время летнего трансферного "игрока" перейти
      Редактор соберись

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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > Barsuk52 13 июля 2016, 13:10

      Пожалуй, не бывает такого дня, когда авторы бы не жгли в статьях.

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