Канте близок к переходу в «Челси»

Полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте близок к тому, чтобы во время летнего трансферного игрока перейти в «Челси». По информации La Parisien, клубы согласовали трансфер французского футболиста за 35 миллионов евро. В случае успешных переговоров хавбек подпишет со своей новой командой контракт, рассчитанный на пять лет.

В прошедшем сезоне Канте провел за «Лестер» в АПЛ 37 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.