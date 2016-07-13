«Барселона» гарантировала место в основном составе Тер Штегену

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген получил гарантии от руководства клуба, что в предстоящем сезоне у того будет регулярная игровая практика, сообщает TV3. Каталонцам пришлось пойти на такой шаг, когда стало известно об интересе в 24-летнему немцу со стороны «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне основным вратарем «Барселоны» был Клаудио Браво. На его счету в чемпионате Испании 32 матча Тер Штеген же имел практику в основном лишь в Лиге чемпионов и в Кубке Испании.