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    «Барселона» гарантировала место в основном составе Тер Штегену

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген получил гарантии от руководства клуба, что в предстоящем сезоне у того будет регулярная игровая практика, сообщает TV3. Каталонцам пришлось пойти на такой шаг, когда стало известно об интересе в 24-летнему немцу со стороны «Манчестер Сити».

    В прошлом сезоне основным вратарем «Барселоны» был Клаудио Браво. На его счету в чемпионате Испании 32 матча Тер Штеген же имел практику в основном лишь в Лиге чемпионов и в Кубке Испании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2016 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 июля 2016, 13:09

      Браво данный момент лучший кипер испание с такой дыркой защитой барсы он тащил и на кубке Америке тер штеген который двух матчах 8 голов пропускает еще и с центра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      андрейка24 13 июля 2016, 11:48

      ну да

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 13 июля 2016, 11:33

      ДырШтеген...
      в таком случае след сезон станет последним для Энрике

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