Эх, сколько я писал о нём, указывая нашим селекционерам, какой талант тухнет за океаном! Один из умнейших игроков центра поля, в Европе никогда не играл, стоит недорого...
Ну вот... Испанцы нас опередили... Через годик его трансфертная стоимость удвоится или утроится... Ну а когда вырастет раз в десять, может "Зенит" его и купит... Или "Спартак"... Смешно и грустно.
Полузащитник «Сан-Паулу» Гансо переходит в «Севилью». Об этом рассказал президент бразильского клуба Леко.
«Гансо больше не входит в планы «Сан-Паулу». Он сказал мне, что хотел бы перейти в другой клуб, и я должен принять ситуацию. Он всегда отличался примерным поведением и, показывая великолепный футбол, здорово помогал команде. Мы не можем ему отказать», – приводит слова Леко SporTV.
Сумма сделки может составить почти 10 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.