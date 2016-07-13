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    Гансо переходит в «Севилью»

    Полузащитник «Сан-Паулу» Гансо переходит в «Севилью». Об этом рассказал президент бразильского клуба Леко.

    «Гансо больше не входит в планы «Сан-Паулу». Он сказал мне, что хотел бы перейти в другой клуб, и я должен принять ситуацию. Он всегда отличался примерным поведением и, показывая великолепный футбол, здорово помогал команде. Мы не можем ему отказать», – приводит слова Леко SporTV.

    Сумма сделки может составить почти 10 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2016 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 июля 2016, 12:36

      Эх, сколько я писал о нём, указывая нашим селекционерам, какой талант тухнет за океаном! Один из умнейших игроков центра поля, в Европе никогда не играл, стоит недорого...
      Ну вот... Испанцы нас опередили... Через годик его трансфертная стоимость удвоится или утроится... Ну а когда вырастет раз в десять, может "Зенит" его и купит... Или "Спартак"... Смешно и грустно.

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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 13 июля 2016, 09:46

      Давно ему пора было в Европу переехать, засиделся в Сан-Паулу.

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