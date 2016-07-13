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    Талалаев: «Игровые навыки Широкова вполне подойдут нескольким клубам РФПЛ»

    Экс-главный тренер нижегородской «Волги» Андрей Талалаев высказал свою точку зрения по поводу возможного будущего экс-хавбека ЦСКА и капитана сборной России Романа Широкова. Специалист уверен, что 35-летний игрок сможет трудоустроиться в одном клубов РФПЛ, если не будет выдвигать завышенных требований по зарплате. Напомним, контракт футболиста с армейцами истек по завершении минувшего сезона, стороны так и не пришли к компромиссу в вопросе дальнейшего сотрудничества.

    «Это футболист, который умеет сотворить гол и голевую передачу из ничего. Я не сомневаюсь, что он трудоустроится. Другой вопрос – уровень его готовности.

    К сожалению, на Евро мы не увидели того Широкова, к которому привыкли. Он квалифицированный игрок. Здоровье позволяет. Я не заглядываю к игрокам в карман, но если он не будет выдвигать каких-то сверхтребований, то клубы, если и не первой четверти, то второй, смогут использовать его умения.

    Я знаю, что Роман на поле может то, что не могут другие. Если он захочет этого всеми силами, то он сможет это доказать. Никаких сомнений на этот счет у меня нет. Нужно дать ему возможность спокойно заниматься своим делом. Тогда он нам покажет те искорки нормального футбола, за который мы его любим. Таких игроков надо ценить», – сказал Талалаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.07.2016 01:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +215

      iuda 13 июля 2016, 11:49

      В тульский Арсенал его к Павлову. Он ему дурь из башки выбьет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июля 2016, 10:32

      Да давно уже пора понять-что возраст это не игрушки и футболист на поле тоже имеет свой срок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2016, 02:42

      Ну, какие проблемы?

      -

      Желающие, делайте свои предложения!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ФК Зенит всея Руси 13 июля 2016, 08:47

      Желающих ноль)))

      0
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