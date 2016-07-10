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    Агент: «Ротенберг остается в «Динамо»

    Агент защитника «Динамо» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк сообщил, что футболист не будет выступать за «Ростов» в новом сезоне. По словам представителя игрока, он останется в столичном клубе.

    «Пока ни с кем переговоры мы не ведем. Зондируем почву. С «Ростовом» мы в очень хороших отношениях, но, при всем уважении к клубу, там Борис играть, по всей вероятности, не будет. У него только что родился ребенок, нужно быть ближе к семье», – заявил Селюк.

    Напомним, что прошлый сезон Ротенберг провел на правах аренды в «Ростове», вместе с которым стал серебряным призером чемпионата России.

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    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2016 10:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июля 2016, 03:14

      Ну и ладно, не хочешь играть , сиди на лавке в "Динамо", а у Бекиевича бы играл...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июля 2016, 18:14

      И то верно.Семья дороже.Можно хоть за "Торпедо" (есть такая команда?)играть,главное рядом с домом.Деньги то зарабатывать не надо.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 июля 2016, 14:50

      Сочувствую... Вместо заслуженной Лиги Чемпионов - ФНЛ...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 10 июля 2016, 18:15

      Он давно уже в ЛЧ,это мы в фнл)))

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 10 июля 2016, 14:42

      Динамо в ФНЛ - это надолго

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 10 июля 2016, 12:02

      Ротенберг : " Агент останется в Динамо ".

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      Рейтинг: +1126

      richi 10 июля 2016, 11:44

      Этому фину в ПерДиве самое место.

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