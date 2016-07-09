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    Баптистао стал игроком «Эспаньола»

    Нападающий «Атлетико» Лео Баптистао подписал контракт с «Эспаньолом». Срок соглашения составил пять лет. Минувший сезон 23-летний бразилец провел на правах аренды в «Вильярреале».

    В прошлом розыгрыше Примеры Баптистао принял участие в 26 играх, забив три гола и сделав одну голевую передачу. Напомним, игрок перебрался в стан «матрасников» из «Райо Вальекано» в июне 2013 года.

    Источник: ФК «Эспаньол»

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    09.07.2016 16:33
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