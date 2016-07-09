Баптистао стал игроком «Эспаньола»

Нападающий «Атлетико» Лео Баптистао подписал контракт с «Эспаньолом». Срок соглашения составил пять лет. Минувший сезон 23-летний бразилец провел на правах аренды в «Вильярреале».

В прошлом розыгрыше Примеры Баптистао принял участие в 26 играх, забив три гола и сделав одну голевую передачу. Напомним, игрок перебрался в стан «матрасников» из «Райо Вальекано» в июне 2013 года.