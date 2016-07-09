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    Гетце сообщил руководству «Баварии» о своем желании покинуть клуб

    Полузащитник «Баварии» Марио Гетце может сменить клубную прописку этим летом. Отмечается, что 24-летний футболист недоволен малым количеством игровой практики в мюнхенской команде, в связи с чем уже уведомил руководство клуба о своем желании покинуть стан чемпионов Германии.

    Ранее сообщалось, что в услугах немецкого игрока заинтересован «Тоттенхэм».

    В прошедшем сезоне чемпионата Германии Гетце провел лишь 14 матчей, забив три гола и сделав четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    09.07.2016 09:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 9 июля 2016, 15:35

      Давай в Ливерпуль!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 июля 2016, 13:33

      Вообще-то ранее сообщалось об интересе со стороны Ливерпуля !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Сергей Свояк 12 июля 2016, 15:39

      и что, Тоттенхэм теперь не может им интересоваться?)) или Гётце обязан за Клоппом бегать по первому свисту? я ни за Ливерпуль, ни за Тоттенхэм, но больше вижу Гётце в Тоттенхэме

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Zly 9 июля 2016, 11:57

      Уходить надо, основным в Баварии не был, а за Боруссию тащил. Думаю Марио выставил для себя приоритеты после ЧЕ, когда большую часть времени просидел на лавке

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Mirex1488 9 июля 2016, 11:29

      Ща Юрген прискочет)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1389

      brhr 9 июля 2016, 10:32

      самое время менять клуб..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 июля 2016, 10:12

      Да

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 9 июля 2016, 10:03

      та да, его травмы не дали посоперничать за основу. А тут еще и Коман набирает с каждой игрой, Саншеш пришел. Конкуренция выше-крыши

      2
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