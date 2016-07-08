Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сампер останется в «Барселоне» еще на четыре года

    Полузащитник «Барселоны» Серхи Сампер в ближайшее время должен поставить свою подпись под обновленным контрактом с клубом. Новое соглашение будет рассчитано еще на четыре сезона. Осталось лишь уладить некоторые детали. Официально о сделке будет объявлено на следующей неделе. Действующее соглашение Сампера с клубом было рассчитано до 30 июня текущего года.

    Вполне возможно, что после этого футболист отправится в аренду. Хотя главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пока не обозначил четко свою позицию относительно 21-летнего игрока.

    В прошедшем сезоне Сампер принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2016 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11