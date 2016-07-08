Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данте хочет получить немецкое гражданство

    Защитник «Вольфсбурга» Данте хочет получить гражданство Германии. Уроженец Бразилии уже начал готовиться к соответствующему тестированию.

    «Обычно для этого нужно прожить в Германии восемь лет, чтобы иметь право претендовать на гражданство. Такой срок у меня наступит в январе будущего года.

    Но два необходимых теста я могу пройти и раньше. Из 33 вопросов необходимо ответить правильно на 18. Встречаются в этих тестах и очень сложные вопросы. Но если немного знаешь историю Германии, то справляешься с заданием», – заявил Данте.

    В прошедшем сезоне Данте провел в составе «Вольфсбурга» 23 матча, в которых забил один гол.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2016 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11