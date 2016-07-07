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    Агент Бонуччи находится в Англии, где проведет переговоры с «Манчестер Сити»

    Футбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сейчас находится в Англии, где в ближайшее время проведет переговоры с руководством «Манчестер Сити» о возможном переходе своего клиента в стан «горожан». Напомним, ранее сообщалось, что за 29-летнего итальянца английский клуб готов заплатить 60 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 36 матчей, в которых забил три гола и заработал шесть желтых карточек.

    Источник: Football Italia

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    07.07.2016 18:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Moglover 7 июля 2016, 19:59

      Да ну, БОН Ювентини, не уйдет

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