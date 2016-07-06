Фергюсон назвал ошибкой возвращение Моуринью в «Челси»

Легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон считает, что Жозе Моуринью в свое время совершил ошибку, когда вернулся в «Челси».

«Моуринью совершил ошибку, вернувшись тогда в «Челси». Ведь нельзя войти в одну реку дважды, это известно всем.

Он успешный тренер со множеством трофеев – это нельзя игнорировать. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» – хороший клуб для него. Уверен, что Моуринью удастся достичь успеха в «МЮ», – приводит слова Фергюсона Sky Sports.