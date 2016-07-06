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    Фергюсон назвал ошибкой возвращение Моуринью в «Челси»

    Легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон считает, что Жозе Моуринью в свое время совершил ошибку, когда вернулся в «Челси».

    «Моуринью совершил ошибку, вернувшись тогда в «Челси». Ведь нельзя войти в одну реку дважды, это известно всем.

    Он успешный тренер со множеством трофеев – это нельзя игнорировать. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» – хороший клуб для него. Уверен, что Моуринью удастся достичь успеха в «МЮ», – приводит слова Фергюсона Sky Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 08:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 6 июля 2016, 11:41

      Ну ошибка не ошибка, а АПЛ то он с ходу взял, на второй сезон проблемы начались.

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > Wayne Rooney 10 6 июля 2016, 12:12

      проблемы с 3 сезона начались.

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 июля 2016, 11:00

      Так чемпионат то он с ними взял после возвращения.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 июля 2016, 10:43

      И ошибка эта со стороны Челси...(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 июля 2016, 10:21

      100 пудов

      -2
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      Рейтинг: +22

      anacarp 6 июля 2016, 08:36

      так и есть

      -2
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