«Боруссия» видит замену Мхитаряну в лице Турана

Да ради Бога, только дайте нам сумму которую в свое время мы заплатили за него!
«Боруссия» проявляет интерес к хавбеку «Барселоны» Арде Турану. В 29-летнем турке руководство дортмундского клуба видит замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну.
Черно-желтые рассчитывают на Турана, как на твердого игрока основного состава, в то время как в каталонском клубе место в «основе» ему не может быть гарантировано. Тем не менее, сам полузащитник не склоняется к смене команды.
В минувшем сезоне Туран принял участие в 18-ти поединках Примеры, забив два мяча и сделав две голевые передачи.