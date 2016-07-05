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    «Боруссия» видит замену Мхитаряну в лице Турана

    «Боруссия» проявляет интерес к хавбеку «Барселоны» Арде Турану. В 29-летнем турке руководство дортмундского клуба видит замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну.

    Черно-желтые рассчитывают на Турана, как на твердого игрока основного состава, в то время как в каталонском клубе место в «основе» ему не может быть гарантировано. Тем не менее, сам полузащитник не склоняется к смене команды.

    В минувшем сезоне Туран принял участие в 18-ти поединках Примеры, забив два мяча и сделав две голевые передачи.

    Источник: Sport.es

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    05.07.2016 21:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 7 июля 2016, 08:14

      Да ради Бога, только дайте нам сумму которую в свое время мы заплатили за него!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 6 июля 2016, 16:59

      По моему хороший вариант как для Боруссии, так и для самого Турана ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 июля 2016, 00:08

      Не уйдёт он из барсы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY > алекс88 6 июля 2016, 06:48

      Ну а зачем ему сидеть на лавке там? В Дортмунде будит играть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 > алекс88 6 июля 2016, 22:18

      Долбоеб что минус поставил в аду сгоришь...сам увидишь что не перейдёт ни куда

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