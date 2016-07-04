Ру: «Ренату Санчес утверждает, что ему 18 лет, но это не так»

Французский тренер Ги Ру усомнился в подлинности возраста полузащитника «Баварии» и сборной Португалии и Ренату Санчеса.

«Санчес утверждает, что ему 18 лет. Но эта дата рождения была вписана спустя много лет, и она ложна. Думаю, на самом деле ему 23–24 года. Но он хороший футболист», – приводит слова Ру Dolce Sport.

Напомним, эти летом Санчес перешел из «Бенфики» в «Баварию», а также провел четыре встречи на Евро-2016, в которых отметился одним голом.