В Спартаке это обыденная и отработанная практика: выдавать взрослых дядек за перспективных юниоров.
Именно поэтому спартакавская молодёжка пачками сгребает Титулы, обыгрывая реальных мальчишек - но затем, переходя во взрослые команды, выясняется что выпускники спартаковской академии это пустая шелуха, бесперспективная и не востребованная в реально сильных клубах. Да и в своём Спартаке они ни к чему. Паршивлюк не даст соврать.
Французский тренер Ги Ру усомнился в подлинности возраста полузащитника «Баварии» и сборной Португалии и Ренату Санчеса.
«Санчес утверждает, что ему 18 лет. Но эта дата рождения была вписана спустя много лет, и она ложна. Думаю, на самом деле ему 23–24 года. Но он хороший футболист», – приводит слова Ру Dolce Sport.
Напомним, эти летом Санчес перешел из «Бенфики» в «Баварию», а также провел четыре встречи на Евро-2016, в которых отметился одним голом.