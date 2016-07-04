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    Ру: «Ренату Санчес утверждает, что ему 18 лет, но это не так»

    Французский тренер Ги Ру усомнился в подлинности возраста полузащитника «Баварии» и сборной Португалии и Ренату Санчеса.

    «Санчес утверждает, что ему 18 лет. Но эта дата рождения была вписана спустя много лет, и она ложна. Думаю, на самом деле ему 23–24 года. Но он хороший футболист», – приводит слова Ру Dolce Sport.

    Напомним, эти летом Санчес перешел из «Бенфики» в «Баварию», а также провел четыре встречи на Евро-2016, в которых отметился одним голом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 23:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 июля 2016, 00:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Спартаке это обыденная и отработанная практика: выдавать взрослых дядек за перспективных юниоров.

      Именно поэтому спартакавская молодёжка пачками сгребает Титулы, обыгрывая реальных мальчишек - но затем, переходя во взрослые команды, выясняется что выпускники спартаковской академии это пустая шелуха, бесперспективная и не востребованная в реально сильных клубах. Да и в своём Спартаке они ни к чему. Паршивлюк не даст соврать.

      -7
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 июля 2016, 00:09

      Что за бред!?

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 4 июля 2016, 23:33

      И что это так и оставят?ахахахха,что за нахуй вообще получился:D

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > narkozanos 5 июля 2016, 00:10

      Кто тебе сказал что это правда? Бред полный. Я сам лично видел как он гонят за молодёжку Бенфики. Он реально молод, но уже опытен.

      1
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Сергей Свояк 5 июля 2016, 00:15

      Если переделать метрику - тот же Ромелу Лукаку и с седой бородой будет числиться семнадцатилетним сопляком.

      А ассоциированные со Спартаком паспортистки выдают липовые бумажки о возрасте в массовом порядке.

      -3
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