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    Зинченко: «Гвардиола – лучший тренер мира! Надеюсь, что смогу приспособиться к тики-таке»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от работы со своими новыми одноклубниками и главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    – В этом клубе про каждого можно сказать, что это футболист высочайшего класса. Но все же мне больше всего импонирует игра Давида Силвы и Фернандиньо.

    – Поработать именно с Гвардиолой круто? Что думаете о нем?

    – Если одной фразой: это лучший тренер мира! Уже не могу дождаться, когда приступлю к работе с ним.

    – Что думаете о его тики-таке? Смогли бы приспособиться к такому футболу?

    Надеюсь, что получится. По крайней мере, мне очень нравится такой стиль игры.

    – Есть некоторая робость – все-таки переходите в такой клуб, будете работать с таким тренером?

    – Робости никакой не испытываю. Наоборот, очень жду знакомства с командой, – сказал Зинченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2016 22:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 июля 2016, 09:33

      Ахах)К тик-таку приспособься)

      -2
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 5 июля 2016, 06:16

      Весь смысл в том, что кроме самой Зины, больше с ним никто работать не собирается... Аренда где нибудь - это лучший вариант. Этот пентюх забил два гола в Уфе и уже футболистом себя почувствовал, смех....

      -2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 июля 2016, 04:36

      Саня,в первом же ларьке, в Манчестерском аэропорту,покупаешь черный жирный маркер,потом едешь на Этихад, ищешь самое удобное место на банке и пишешь на нем "слава Украине" ,чтобы потом не бодаться с братюнями за место,а то 5 лет места менять не по-пацанячи.

      -1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 4 июля 2016, 23:55

      Да не будет он работать с Гвардиолой, все это пиар украинских агентов, которым на паях и принадлежит данный сайт. Он будет играть в аренде в ПСВ дольше, чем Гвардиола продержится на посту тренера МС.

      -2
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      Рейтинг: +143

      Essence 4 июля 2016, 23:10

      Ищет молодого игрока из которого сделает месси.удачи зинченко!

      -3
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