Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар: «Я не преступник. Всеми делами занимался мой отец»

    Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал обвинения в уклонении от уплаты налогов.

    «Я не сделал ничего плохого. Я не преступник. К сожалению, некоторые люди постоянно создают противоречивую ситуацию. То ли у них нет правильной информации, то ли есть плохие намерения – этого я не знаю.

    Правда состоит в том, что скоро, уверен, все разрешится. Эти дела меня не беспокоят.

    Всем, что происходит вне поля, занимается мой отец, и я полностью в нем уверен. Мне повезло, что он работает с этим, а я могу сосредоточиться на футболе», – сказал Неймар.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2016 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 5 июля 2016, 22:02

      не виновата я

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 5 июля 2016, 13:38

      Это его еще не допрашивали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 5 июля 2016, 13:13

      не виноватая я, он сам пришел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 июля 2016, 07:15

      Это вирус Месси он первым отца слил.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 5 июля 2016, 05:41

      Тоже мне - Павлик Морозов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 июля 2016, 03:56

      Неймар: «Я не преступник. Это все батя.»

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 июля 2016, 00:32

      Еще один Павлик Морозов , батька вор , а он стукачек .........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 июля 2016, 00:03

      Коллективный ответ на статью - Павлик Морозов!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 июля 2016, 23:30

      Что ли, слил отца родного?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 июля 2016, 23:02

      Несколько лет назад папу теннисистки Штефи Графт(правильно написал?)упаковали на 3 года,тоже дочке налоги платил)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > андрей андреев 5 июля 2016, 08:23

      (Неправильно)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ШарКий вояж в ТуЛузу 5 июля 2016, 08:37

      Ну похоже

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11