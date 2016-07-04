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    Газизов: «Продажа Зинченко – самая крупная сделка в истории «Уфы». Саша может стать звездой»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер полузащитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

    «Это самая крупная сделка в истории нашего футбольного клуба. К тому же переход Александра Зинченко в «Манчестер Сити» — это громкое событие и серьезный шаг не только для «Уфы», но и для всей РФПЛ. Молодые и успешные футболисты, приходящие в чемпионат России, уходят дальше в серьезные клубы. Это говорит о креативности и силе нашей лиги, а также о том, что большие клубы обращают внимание не только на раскрученных футболистов, но и на молодых игроков», – сказал Газизов.

    По словам генерального директора «Уфы», представители английского клуба впервые обратились к «Уфе» насчет Зинченко в ноябре 2015 года.

    «Первый контакт с английским клубом у нас произошел около полугода назад, в конце ноября. Затем скауты «горожан» смотрели, как Зинченко развивался дальше. Данный трансфер устроил всех: и Александра, который мечтал играть в этом клубе, и «Уфу», и «Манчестер Сити». Саша – это футболист, который через некоторое время может стать настоящей звездой».

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2016 19:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 4 июля 2016, 20:11

      Напомните, комрады, это тот парень, которого в сборную Украины не взяли по "спортивному принципу"?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      kella > mgordeev 4 июля 2016, 20:22

      Ну почему не взяли? Он играл в сборной и не забил как все!

      3
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > kella 4 июля 2016, 23:37

      ну там на отборе скандал был, что играющих в России не брали якобы по "спортивному принципу". Парень из Кубани с длинным языком пострадал, Зинченко и еще кто-то по-моему.

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