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    Маскерано не стал комментировать свое будущее в сборной Аргентины

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано не стал комментировать свое дальнейшее будущее в национальной команде. Напомним, после поражения «альбиселесте» от Чили (0:0; 2:4 – по пенальти) в финале Кубка Америки-2016 появилась информация, что прекратить свои выступления за сборную могут сразу несколько игроков, а лидер аргентинцев Лионель Месси официально заявил, что завершает международную карьеру.

    «Несмотря на глубокое уважение к сборной Аргентины, я пока не намерен ничего комментировать. Мне не до обсуждений сложившейся ситуации с кем бы то ни было, так как совсем недавно закончился очень неприятный для нас Кубок Америки. В данный момент не совсем подходящее время для принятия каких-либо решений», – сказал Маскерано.

    Источник: FourFourTwo

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    03.07.2016 11:25
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