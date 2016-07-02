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    Пальюка не считает Акинфеева голкипером топ-уровня

    Бывший страж ворот сборной Италии Джанлука Пальюка оценил игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

    «На линии он хорош настолько, насколько плох на выходах. Мы обсуждали его игру с Пануччи, когда он работал с Капелло в сборной России. Мне очень нравится, как этот голкипер действует в «рамке», но, повторюсь, его игра на выходах оставляет желать лучшего…

    Можно ли считать его голкипером топ-уровня? Его класс однозначно ниже, чем у Буффона, Нойера или де Хеа. Он просто сильный вратарь», — сказал Пальюка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2016 07:36
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 2 июля 2016, 17:55

      Так и есть

      -1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 июля 2016, 13:58

      интересно, считает ли себя Пальюка топовым ) это много раскроет в его рассуждениях )

      3
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      Рейтинг: +48

      20012345 2 июля 2016, 12:17

      Согласен и известно давно. раскручен как кино звезда...

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > 20012345 3 июля 2016, 00:18

      в чем его раскрутка? Играет в основе ЦСКА, вратарь сборной. А по факту так и есть, сильный вратарь, но не топовый. Так же как и Аршавина в свое время можно было назвать сильным напом, но не топовым, т.к. не сравнить было ни с Месси, ни с Роналду, ни с Иброй. Ничего оскорбительного в этом нет. Топ вратари это Чех, Буффон, Кан, Нойер, Касильяс (де Хеа ваще не знаю что делает в списке топ )))) ), наши Лев Яшин, Дасаев. Вот это настоящий топ...

      1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 2 июля 2016, 12:14

      Я тоже не считаю акинфеева хорошим голкипером распиарен гинером

      0
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > Vasilii1958 2 июля 2016, 20:47

      Всем похер что считает какой то Вася из Урюпинска)

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 2 июля 2016, 11:13

      Вопрос.Акинфеев много пропускает сегодня?Ответ:много!А почему?Потому что не стало лучшей защиты(братья и Игнашевич),а с ними и посыпался этот вратарь.Все годы своей карьеры он только казался сильным вратарем.И выделялся только в деталях.А по большому счету из-за него проиграли большинство турниров.Сколько он пенок проглотил мы все видели и помним.И на отборах и на Мире в Бразилии,и даже в восьмом году на Европе проглотил семь штук от Испании.Хороший парень еще не профессия!

      0
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > Boniel+ 2 июля 2016, 11:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      че ты несешь? какие пенки:

      -4
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз > Boniel+ 2 июля 2016, 12:04

      С такой защитой ни Нойер, ни Де Хеа, ни Буффон не смогут спасать вечно.

      4
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 2 июля 2016, 11:05

      Его просто через прессу подняли до небес, а уровень его обычного нормального кипера, не более.. Все его ляпы и пенки почему-то ни кто не видит, кроме болельщиков..

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 июля 2016, 11:01

      Рекордсмен!)

      -2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 2 июля 2016, 10:27

      Акинфеев давно показал свой уровень в Лиге чемпионов.

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Freyk 2 июля 2016, 12:47

      ну да, на его счету наверно столько матчей, сколько все клубы РФПЛ там неиграли

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > STAFOR13 2 июля 2016, 15:28

      Количество матчей — это заслуга клуба ЦСКА. Я даже не спорю, что он вполне отвечает уровню этой команды, но не больше.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 июля 2016, 10:11

      Уважаемый выпускающий редактор! Ну, кто ж так пишет? О ком статья, о Пануччи или об Акинфееве? Судя по ниже следующим словам, о первом:

      "Мы обсуждали с ним Пануччи, когда он работал с Капелло в сборной России."



      Получается, что Джанлука с Игорем обсуждали Пануччи, когда кто-то из двоих (и тут мы уже сами додумываем, что скорее всего, Пануччи) работал с Фабио.

      А следовало бы изобразить ход мысли по-другому, например, так:

      Мы обсуждали ЕГО ИГРУ С Пануччи, когда ТОТ работал с Капелло в сборной России.
      Т.е., когда у Вас в одном предложении присутствуют местоимения ОН и НИМ, а также конкретные лица (Пануччи), то неясно к которому из действующих лиц относится последнее местоимение - к НЕМУ или к Пануччи.

      5
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba 2 июля 2016, 10:10

      Кто такой Пальюка? Без вики и не вспомнишь....

      -3
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > Ardenn 2 июля 2016, 11:41

      У тебя к матерям любовь такая? ей 58 вас познакомить? Это все потому что ты к своей наверное интерес сексуальный имел, это известный факт! Тебе полечится надо, пока еще есть возможность....

      -1
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